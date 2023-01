Freekend e Banda Faith se apresentam em 1º Cultura Rock de 2023 em Artur Nogueira

_Com entrada franca, evento acontece nesta quinta-feira (5), na Réplica

da Estação a partir das 20h_

O primeiro Cultura Rock de 2023 acontece hoje quinta-feira (5). O

evento musical trará duas bandas que agitarão o público com

repertório do rock clássico até o rock contemporâneo.

A partir das 20h, irão se apresentar a Banda Freekend e Faith. A

primeira banda a tocar será a Freekend formada por Adrian de Sá nos

vocais, Vinícius Pilon na guitarra e backvocals, Lucas Correa no baixo

e Danni Criss na bateria e backvocals. A banda é cover e autoral de

Rock Pop do clássico ao contemporâneo.

Já a Faith, segunda banda a se apresentar, é um grupo que foi formado

em 2022 e nasceu da ideia de homenagear uma das maiores bandas do

início do século, o Creed. Com repertório passando pelos clássicos

até o lado B e mais pesado do Creed, Faith promete fechar a noite com

muito rock n roll.

O evento, desenvolvido por um grupo de amigos, é apoiado pela

Prefeitura nogueirense por meio da secretaria de Cultura & Turismo. A

entrada é franca e os shows acontecerão na Réplica da Estação.

Vale lembrar que o valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto

Retreta da Corporação Musical 24 de Junho. O Cultura Rock faz parte do

calendário de eventos de Artur Nogueira e, além de proporcionar

diversão, valoriza artistas e amantes do Rock and Roll.