Basquete sub18 masculino perde para Iracemápolis fora de casa pela Liga Metropolitana

A equipe sub18 masculina de Itapira entrou em quadra na noite de terça-feira, 27, fora de casa contra Iracemápolis, pela Liga Metropolitana de Basquete (LMB), e acabou superada pelos donos da casa pelo placar de 70 a 46. A equipe de Iracemápolis controlou o jogo desde o início, abrindo vantagem de 26 a 14 no primeiro período.

No segundo quarto, o confronto foi mais equilibrado, com parcial de 19 a 17 a favor dos adversários. O ritmo caiu no terceiro período, encerrado em 6 a 4, e Iracemápolis voltou a ampliar no último quarto, vencendo por 19 a 9 e fechando o placar em 70 a 46.

Participaram da partida os atletas Gabriel, Caio, Weber, Ricardinho, Pedro Tavares, Gustavo, Juan, Nicolas, Thyeris e Cainã. A equipe é comandada pelo técnico Cláudio de Souza, o Xará.

O próximo compromisso do sub18 está confirmado para sexta-feira, 6 de junho, em casa. Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes ‘Benedito Alves Lima’, o Itapirão. Às 19h15, o sub18 enfrenta a equipe de Jaguariúna. Na sequência, às 20h30, será a vez do time adulto entrar em quadra para enfrentar o All Blacks/Campinas Master.