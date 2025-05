Estudante de Santo Antônio de Posse vence o concurso Virando Bixo 2025 da EPTV

Larissa Delminda, de 17 anos, destaca-se entre centenas de participantes e sonha com o jornalismo

Com apenas 17 anos, Larissa Delminda Rodrigues Ferreira, moradora de Santo Antônio de Posse e estudante do Colégio UNASP, campus Engenheiro Coelho, conquistou o primeiro lugar na categoria Treineiro do concurso Virando Bixo 2025, promovido pela EPTV. A competição, que mobiliza jovens de toda a região, tem como objetivo incentivar o estudo e reconhecer o desempenho de estudantes do Ensino Médio.

A vitória, segundo Larissa, foi uma surpresa. “Encarei como uma oportunidade de aprendizado, sem pressão por resultados. Quando soube que fiquei em primeiro lugar, foi uma emoção imensa. Nem consegui acreditar na hora”, conta.

Disciplinada e apaixonada por aprender, Larissa revela que sua rotina de estudos envolve revisões constantes, prática com exercícios e simulados. Para ela, o segredo está em colocar o estudo em ação: “Resolver questões e testar os conhecimentos na prática faz toda a diferença”, afirma.

Família como base e apoio constante

A jovem faz questão de destacar o papel fundamental da família em sua trajetória: “Minha mãe, meu pai e meu irmão foram meu alicerce. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu duvidava”, diz emocionada.

Um futuro guiado pela comunicação

Além do desempenho acadêmico, Larissa tem um grande sonho: seguir a carreira no jornalismo. “Sou fascinada por comunicação. Gosto de ouvir, contar histórias, dar voz a quem precisa. Enquanto houver espaço para criar e refletir, estarei no caminho certo”, afirma com convicção.

Inspiração para outros jovens

Ao ser questionada sobre o que diria a outros estudantes, Larissa deixa uma mensagem de incentivo: “Acreditem em vocês! A dedicação e a paixão pelo que se faz são fundamentais. Todos temos potencial para realizar coisas incríveis — basta não desistir.”

A vitória de Larissa no Virando Bixo 2025 é mais que um prêmio: é a confirmação de um caminho promissor e uma inspiração para tantos jovens que, como ela, sonham alto e estudam com o coração.