Fui demitido; e agora?

Transição forçada de carreira: nunca se sabe quando acontece, mas um

dia, pode acontecer. Morando no Brasil, país cuja crise econômica é

uma constante, demissões não voluntárias costumam acontecer. E o

pior, não necessariamente o desligamento se dá por desempenho do

colaborador ou pela falta da cultura da empresa. Às vezes, toma-se a

decisão apenas colocando os nomes em uma planilha e ordenando os

maiores salários, que, via de regra, são das pessoas com mais tempo de

casa.

Nesse processo de redução de custos mecânicos e sem muita análise, a

pressão por resultados acaba se sobressaindo. E um bom e competente

colaborador acaba sendo desligado, mesmo tendo passado mais de uma

década na empresa. Quando situações assim chegam, devemos estar

preparados. A pior coisa é sermos pegos de surpresa. Nessas horas,

devemos ter um plano de ação para nos ajudar a ter foco. Sem isso, é

muito fácil perder-se no oceano de oportunidades de caráter duvidoso

que aparecem.

Sei que a analogia é pesada, mas a liberdade quando saímos da

estrutura corporativa nem sempre é saudável. E, sabendo que o tempo

conta negativamente para nós, muitas pessoas se aproximam e se

aproveitam do sentimento de incerteza e dos poucos recursos das verbas

rescisórias. Para a maioria dos profissionais, seis meses de seguro

desemprego não serão suficientes para saldar suas despesas. A queima

de reservas financeiras será inevitável, assim como a sensação de

desamparo e fragilidade.

Como estruturar um Plano B enquanto tudo está bem?

A melhor hora para preparar-se para uma situação como essa é quando

ainda se está empregado e superavitário. Então, mesmo que ainda

esteja alocado em uma boa colocação, gostaria de convidar você a um

exercício para analisar suas forças, fraquezas, oportunidades e

riscos. E, para isso, seja em um negócio ou seja no âmbito pessoal,

não há nada melhor que uma Análise SWOT.

Pensando nisso, resolvi pensar num exemplo de uma SWOT para um

profissional formado em engenharia, entre 40 e 50 anos, que trabalhou a

maior parte da sua vida em empresas de médio e grande porte. Reforço,

meu objetivo é mostrar como a ferramenta poderá ajudar você, não

restringindo a ferramenta.

Forças (Strengths):

● Experiência sólida em engenharia, com 20-30 anos de atuação

no campo;

● Conhecimento técnico aprofundado e habilidades especializadas;

● Experiência em empresas de médio porte, o que pode ser

vantajoso ao trabalhar com equipes enxutas;

● Familiaridade com o mercado brasileiro e suas peculiaridades;

● Rede de contatos no setor de engenharia e em indústrias

relacionadas.

Fraquezas (Weaknesses):

● Recente demissão, o que pode gerar desconfiança por parte de

potenciais empregadores;

● Possível falta de conhecimento em tecnologias emergentes ou

habilidades atualizadas;

● Dificuldades em se adaptar a novas metodologias e abordagens de

trabalho;

● Possíveis limitações de mobilidade geográfica devido a

compromissos familiares ou pessoais;

● Expectativa salarial mais alta devido à experiência e idade.

Oportunidades (Opportunities):

● Cursos de atualização e capacitação para se manter

competitivo no mercado;

● Consultorias e projetos _freelance _como alternativa à busca por

emprego formal;

● Utilizar a rede de contatos para encontrar oportunidades de

trabalho;

● Explorar áreas de engenharia relacionadas ou setores em

crescimento;

● Oportunidades de mentoria e compartilhamento de conhecimento com

profissionais mais jovens.

Ameaças (Threats):

● Concorrência com profissionais mais jovens e atualizados em

relação às tecnologias e tendências atuais.

● Recessão econômica ou estagnação do setor, levando a menos

oportunidades de emprego.

● Desvalorização da experiência e habilidades adquiridas ao

longo da carreira.

● Eventuais preconceitos relacionados à idade por parte de

empregadores e colegas de trabalho.

● Mudanças rápidas na indústria, tornando o conhecimento

obsoleto rapidamente.

Com esta análise SWOT, o profissional de engenharia pode criar

estratégias para aproveitar suas forças e oportunidades, enquanto

trabalha para melhorar suas fraquezas e minimizar o impacto das

ameaças. Isso pode incluir investir em educação continuada, explorar

diferentes opções de trabalho e utilizar sua rede de contatos de forma

eficiente.

Assim, com a análise em mãos, é possível estruturar um plano de

ação para tornar-se mais “antifrágil” se algo inesperado acontecer. E

como identificar ações para aproveitar os tópicos levantados?

Pesquisa e networking costumam ser uma ótima opção.

—

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S, doutor, mestre

e graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e Master Black Belt pela

mesma Universidade. Foi professor dos cursos de Black Belt, Green Belt e

especialização em Gestão e Estratégia de Empresas da Unicamp, assim

como de outras universidades e cursos de pós-graduação. Atuou como

gerente de processos e melhoria em empresa de bebidas e foi um dos

idealizadores do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica.