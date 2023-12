GCM de Artur Nogueira promove dia de alegria aos alunos da APAE

Ação desta terça (19) incluiu entrega de presentes, participação do agente Lucky K9 e passeio na Carreta Exklusiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira promoveu, nesta terça-feira (19), um dia de muita alegria aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Lucky K9, o cãozinho da guarda, roubou a cena com simpatia e interação com os alunos, e os sorrisos e abraços trocados durante o evento demonstraram o impacto positivo da iniciativa. Além disso, o passeio na Carreta Exklusiva favoreceu o ambiente festivo. Os guardas também distribuíram presentes de natal aos atendidos pela entidade.

O prefeito Lucas Sia (PSD) agradeceu a dedicação da GCM em promover integração e inclusão entre a comunidade nogueirense. “É bonito ver como a nossa guarda se envolve ativamente em ações que visam o bem-estar da população. Essa parceria com a APAE é um exemplo claro de como podemos mudar o dia de alguém com uma simples ação”, concluiu.

O evento, que marcou o encerramento de mais um ano repleto de aprendizado para os alunos da APAE, foi fundamental para proporcionar momentos inesquecíveis e fortalecer os laços entre a instituição e a comunidade.

O secretário de Segurança, Trânsito & Defesa Civil, Roberto Daher, também destacou a importância do evento para fortalecer os laços entre a comunidade e as forças de segurança. “A GCM está comprometida não apenas com a proteção, mas também com o desenvolvimento social e emocional dos munícipes”, afirmou.