Homem Procurado pela Justiça é Preso pela PM em Mogi Guaçu

Foragido foi localizado após tentativa de fuga e acabou detido embaixo de uma cama no Jd. Ypê II

Na manhã desta quarta-feira (4), policiais militares de Mogi Guaçu prenderam um homem que estava sendo procurado pela Justiça no bairro Jardim Ypê II. A operação começou após receberem informações de que o foragido, condenado por tráfico de drogas, estaria na residência da mãe.

Ao chegarem ao local, a genitora informou que o filho não se encontrava ali. No entanto, ao notar a aproximação da equipe, o homem fugiu pelos fundos da casa. Populares relataram que um homem com as mesmas características estava pulando muros de residências próximas. A partir dessas informações, os policiais realizaram diligências até encontrá-lo escondido embaixo da cama de uma casa na vizinhança.

A consulta criminal confirmou que o indivíduo estava foragido após não retornar ao presídio durante o benefício de saída temporária. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o infrator permaneceu preso.