Equipe feminina de basquete de Sorocaba disputa segunda etapa do Sub-15 da Liga Metropolitana

RBA/CCS enfrenta Cosmópolis e Clube Atlético Valinhense neste domingo, 8 de junho

O RBA/CCS – Rafael Babby Academy/Clube de Campo Sorocaba – disputa, neste domingo (8), a segunda etapa do Campeonato Sub-15 Feminino da Liga Metropolitana de Basquete (LMB), em Cosmópolis (SP). Além do representante sorocabano, também participam desta fase o Clube Atlético Valinhense (Valinhos), Itatiba e o anfitrião Cosmópolis.

A equipe é comandada pelo técnico Rafael Araújo, o Babby, ex-jogador da NBA, que destacou a expectativa positiva para o torneio: “A expectativa é que as meninas apresentem evolução e consigam êxito também nesta etapa, já que na primeira elas foram muito bem e venceram os dois jogos”.

Os compromissos do RBA/CCS acontecem às 11h, contra o Cosmópolis, e às 12h, diante do Clube Atlético Valinhense.

Na primeira etapa, realizada em Valinhos, a equipe sorocabana venceu os dois jogos: contra o Clube Atlético Valinhense e o Itatiba. Ao todo, o campeonato conta com quatro etapas. As próximas disputas acontecerão em Sorocaba e Itatiba.

A competição é uma oportunidade para que as jovens atletas mostrem seu talento e evoluam dentro do basquete, fortalecendo a base do esporte feminino em Sorocaba e região.

Foto: Divulgação/RBA