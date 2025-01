GCM de Holambra prende homem suspeito de 20 furtos na cidade

Na noite de ontem (14), por volta das 22h, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra prendeu um homem suspeito de ser responsável por cerca de 20 furtos cometidos nos últimos dois meses na cidade. A captura ocorreu no bairro Imigrantes, logo após o suspeito realizar mais um furto, desta vez em um mercado local.

De acordo com informações da GCM, moradores avistaram o indivíduo fugindo do local do crime e o contiveram até a chegada da equipe Bravo da Guarda Civil, que realizou a prisão em flagrante.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece preso, à disposição da Justiça.

A operação destaca o trabalho eficiente da GCM de Holambra no combate à criminalidade, reforçando a importância da colaboração entre a comunidade e as forças de segurança. A ação rápida e integrada demonstra o comprometimento da Guarda em garantir a segurança da população.

A GCM segue atuando em ações preventivas e repressivas, visando proteger os moradores e combater práticas ilícitas na cidade.

Fonte GCM Holambra