GCM de Santo Antônio de Posse prende homem por tráfico de drogas após perseguição no telhado

Ocorrência no bairro São Judas Tadeu resultou na apreensão de drogas, dinheiro e caderno de contabilidade do tráfico

Na manhã desta segunda-feira (26), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse prendeu um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro São Judas Tadeu. O suspeito, identificado como J., foi detido após tentar fugir pelos telhados de residências ao avistar a equipe policial.

Segundo o boletim da GCM, a equipe Charlie patrulhava o local conhecido como ponto de venda de entorpecentes quando percebeu uma movimentação suspeita. Um homem tentava adquirir drogas quando o acusado tentou escapar com uma sacola plástica. Durante a fuga, ele jogou a sacola sobre um telhado e se rendeu logo em seguida.

No interior da sacola foram encontradas 8 porções de maconha, 8 de cocaína, 2 pedras de crack, 1 unidade de “dry”, R$ 111 em espécie, um caderno com anotações do tráfico e um telefone celular. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Durante a tentativa de fuga, o autor sofreu escoriações e foi levado ao Pronto-Socorro municipal, onde recebeu curativos. A ocorrência foi formalizada na delegacia local, e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A ação envolveu três viaturas da GCM e contou com o trabalho conjunto das equipes Charlie, incluindo os GCMs Cortez, Guimarães, Pereira, Mendes, Luana, Cintra e Leandro.