Prêmio Sebrae de Jornalismo abre inscrições para regiões de Campinas e Piracicaba

Imagem Freepek

Profissionais e estudantes podem se inscrever até 9 de junho em cinco categorias

Oportunidade à vista para profissionais de imprensa e estudantes de comunicação: o Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) está com inscrições abertas até 9 de junho. São quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Há também, pelo segundo ano consecutivo, a categoria especial Jornalismo Universitário.

Criado pelo Sebrae, o PSJ está na 12ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários, de todo o Brasil, que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

Para participar, os conteúdos jornalísticos precisam ter sido veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025. Portanto, o prazo permite a produção de matérias ainda durante o período de inscrição.

Confira os subtemas sugeridos no regulamento do prêmio:

Bioeconomia

Pequenos Negócios e COP-30

Inovação e Startups, Produtividade e Competitividade

Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial

Transformação Digital

Empreendedorismo Feminino

Políticas Públicas e Legislação, Acesso a Crédito e Gestão Financeira

Empreendedorismo Social

Caminho até a premiação

Assim como nos anos anteriores, a 12ª edição será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Na etapa nacional, os vencedores das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo serão premiados com um notebook. Dentre os quatro, será selecionado o vencedor do Grande Prêmio, que receberá também um celular de última geração – mesmo prêmio que será ofertado ao ganhador da categoria especial Jornalismo Universitário.

Recorde de inscrições

Na edição de 2024, o PSJ alcançou número recorde de inscritos. Ao todo, foram 3.076 trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país. Esse resultado foi 62% maior que o número de participantes registrados na edição de 2023 do prêmio.

PSJ em tópicos

Confira os detalhes do regulamento no site: www.premiosebraejornalismo.com.br

São quatro categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo) e uma categoria especial (Jornalismo Universitário).

Também será concedida uma premiação especial na etapa nacional: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Inscrições: 7 de abril a 9 de junho de 2025.

Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: 3 de junho de 2024 a 8 de junho de 2025.

Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.