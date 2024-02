GERAÇÃO DE EMPREGO FORMAL EM JAGUARIÚNA CRESCE 54% EM 2023

Foto: arquivo

O número de novas vagas de emprego em Jaguariúna cresceu mais de 50% em 2023, em comparação com 2022. No ano passado, foram gerados na cidade 1.588 novos postos de trabalho com carteira assinada contra 1.033 em 2022, um aumento de 53,7%.

Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, e levam em conta todas as contratações e demissões ocorridas no período.

Mais uma vez, o setor de Serviços foi o grande destaque na geração de vagas, com praticamente a totalidade do saldo criado (1.527 vagas).

O mesmo se verificou em nível nacional. O setor de Serviços foi o que mais cresceu em número de vagas criadas. O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023. Destes, 886.256 postos foram na área de Serviços.

Segundo os dados do Caged, no acumulado do ano (janeiro a dezembro), foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.