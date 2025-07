Sub11 vence a terceira na ADR e segue com 100% de aproveitamento

A equipe sub11 de Itapira conquistou uma importante vitória no último sábado (28), pela Copa ADR de Futebol de Base 2025. Em Mogi Guaçu, o time comandado pelo técnico Ricardo Semogim e que representa a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira venceu os guaçuanos por 3 a 2. Os gols foram marcados por Elizeu (2) e Adriano.

Foi a terceira vitória seguida da equipe, que havia estreado com goleada sobre Aguaí por 4 a 1, fora de casa, e vencido Socorro, por 1 a 0, também com mando do adversário. Com três triunfos em três jogos, Itapira segue com 100% de aproveitamento.

Já a equipe sub13 vem de triunfo por 1 a 0 sobre Socorro e tem três vitórias e um empate em quatro partidas, seguindo invicta. A campanha teve início com vitória sobre Lindóia por 2 a 0, em casa, seguida pela goleada por 5 a 1 sobre Engenheiro Coelho e o empate em 1 a 1 com Aguaí, ambos fora de casa.

AGENDA

O sub11 ainda tem dois compromissos em casa na primeira fase: enfrenta Jacutinga no dia 3 de agosto e Amparo no dia 23 de agosto. O sub13 também tem quatro jogos restantes, sendo três agendadas para Itapira — contra Jacutinga no dia 3 de agosto, Artur Nogueira no dia 9 e Amparo no dia 23. A visita a Águas de Lindóia, no dia 21 de junho, foi adiada e e reagendada para sábado, dia 5 de julho, às 8h00.