Jaguariúna define semifinalistas do Futsal Veteranos após rodada com 12 gols

Quinta rodada do Campeonato Municipal de Futsal movimenta o Ginásio do Azulão e garante emoção na reta final da competição

O Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2025, organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna, teve sequência neste domingo, dia 29, com mais dois jogos no Ginásio do Azulão. Foram 12 gols marcados em duas partidas válidas pela quinta rodada da fase de classificação, definindo os quatro semifinalistas.

5ª Rodada – Azulão

Olímpico 0 x 4 Botequim

Engra 4 x 4 Ponte Preta

Classificação Final

1º – Botequim – 12 pontos

2º – Olímpico – 9 pontos

3º – Ponte Preta – 4 pontos

4º – Engra – 4 pontos

5º – Inter – 0 ponto

Semifinais – Domingo, 13/07 – Ginásio Azulão

09h – Botequim x Engra

10h – Olímpico x Ponte Preta

Foto: Diego Monarin