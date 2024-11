Gloria Groove entrega Prêmio da Excelência Musical a Lulu Santos em noite de homenagens no Latin Grammy Week

Indicada ao Grammy Latino pela primeira vez, cantora celebra a carreira de Lulu Santos nos Prêmios Especiais da Academia Latina da Gravação

Em uma cerimônia marcada por homenagens emocionantes na noite de domingo (10), em Miami, Gloria Groove teve a honra de entregar o Prêmio da Excelência Musical a Lulu Santos, reconhecendo a trajetória de um dos artistas mais icônicos do pop e rock brasileiro. O evento Prêmios Especiais, promovido pela Academia Latina da Gravação®️, fez parte da programação especial da semana do Latin Grammy, que celebra as figuras ibero e latino-americanas que têm inspirado gerações com suas contribuições à música.

O Prêmio da Excelência Musical é uma das honrarias mais significativas da cerimônia, e é entregue para intérpretes cujas carreiras deixaram um impacto duradouro na música latina. Lulu Santos, celebrado por sua versatilidade e contribuição ao cenário musical do Brasil, recebeu o prêmio pelas mãos de Gloria Groove, que reconheceu a influência do cantor sobre diferentes gerações e sobre o cenário musical do Brasil.

Além de participar de um dos momentos mais esperados da noite de domingo, Gloria Groove também celebra sua primeira indicação ao Grammy Latino este ano. A artista concorre na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela faixa “Da Braba”, colaboração vibrante com Ludmilla e MC GW que faz parte do álbum “Futuro Fluxo”, lançado em 2023. A cerimônia principal do Latin Grammy acontece nesta quinta-feira (14).