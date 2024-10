Graduação semipresencial: como funciona e quais são as vantagens?

(Créditos: Kateryna Onyshchuk/iStock)

O ensino semipresencial combina flexibilidade e aulas práticas presenciais, permitindo que alunos conciliem estudos com trabalho e outras responsabilidades

No Brasil, especialmente nos últimos anos, os cursos a distância e semipresenciais cresceram significativamente. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), referentes ao Censo da Educação Superior, a educação a distância (EAD) atingiu níveis elevados de expansão.

As estatísticas mostram que o número de cursos oferecidos nessa modalidade aumentou 700% nos últimos dez anos, passando de 1.148, em 2012, para 9.186, no ano passado. Essa modalidade de ensino mostra-se como uma alternativa excelente para estudantes em todo o país, especialmente aqueles que aderiram à modalidade semipresencial. Entre as opções, o modelo destaca-se pelo equilíbrio entre flexibilidade e a necessidade de aulas práticas.

Como funciona a graduação semipresencial?

Em síntese, a graduação semipresencial combina aulas virtuais e presenciais, de modo que o discente estude de forma flexível, mas que também tenha acesso a momentos práticos fundamentais para sua formação.

Nas graduações semipresenciais, a maioria dos conteúdos teóricos é trabalhada por meio de plataformas digitais, a partir de encontros síncronos (videoconferência) e assíncronos, utilizando vídeos, exercícios e materiais complementares, que podem ser acessados a qualquer momento. No que tange às atividades práticas, como laboratórios e projetos, estas acontecem presencialmente nos polos de apoio das instituições de ensino.

É importante ressaltar que esses encontros são geralmente agendados de forma periódica e concentram atividades que demandam infraestrutura específica, como laboratórios ou equipamentos especializados. Além disso, a quantidade de encontros presenciais pode variar conforme o curso e a instituição de ensino.

Quais são as vantagens de fazer uma graduação semipresencial?

Em tese, existe uma série de benefícios em cursar uma graduação semipresencial. Primeiramente, os estudantes possuem autonomia para se organizarem, uma vez que grande parte do conteúdo é disponibilizado online. Essa flexibilidade permite que quem já trabalha ou possui outras responsabilidades concilie a vida acadêmica com a rotina do dia a dia.

Por conseguinte, outra vantagem encontra-se em eliminar a necessidade de comparecer diariamente ao campus, resultando em uma economia de tempo de transporte, salvo nos dias em que ocorrem os encontros presenciais. O ensino EAD e semipresencial também expande o acesso ao ensino superior, especialmente para quem vive longe de grandes centros urbanos.

O ensino semipresencial também permite construir um aprendizado mais dinâmico e interativo. De fato, como o conteúdo é acessado virtualmente na maior parte do tempo, torna-se possível explorar outras metodologias de ensino, variando os estímulos.

O curso de Engenharia Elétrica EAD é um ótimo exemplo de como a graduação semipresencial se adapta perfeitamente a áreas que exigem tanto teoria quanto prática (a práxis). Por tratar-se de um curso que demanda o uso de laboratórios e experimentos com equipamentos, a modalidade semipresencial oferece a flexibilidade de estudar as disciplinas teóricas remotamente, enquanto as práticas realizam-se nos polos presenciais.

No fim, a graduação semipresencial representa uma evolução no ensino superior, especialmente em áreas que exigem aulas práticas. Ao mesclar as dinâmicas do ensino presencial com a distância, configura-se como uma opção viável para aqueles que buscam conciliar os estudos com o dia a dia de trabalho.