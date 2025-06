Santo Antônio de Posse celebra formatura do “Bombeiro na Escola

Projeto capacita mais de 600 alunos em atividades práticas e teóricas com foco em cidadania e segurança

Na última quarta-feira, 25 de junho, a Prefeitura Municipal realizou a formatura dos alunos participantes do Projeto Bombeiro na Escola, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros. A cerimônia aconteceu na Escola CIEFF.

O evento marcou a conclusão do curso para mais de 600 estudantes do PEB I (4º e 5º ano) e do PEB II (8º ano), que ao longo das aulas participaram de atividades práticas e teóricas com foco na cidadania, disciplina e segurança.

O programa “Bombeiro nas Escolas” é ministrado e desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros e aborda temas como prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros e como agir em situações de emergência. Em Santo Antônio de Posse, a formação foi conduzida pelo Sd PM Pedro, que acompanhou os alunos com dedicação durante todo o projeto.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez, do presidente da Câmara Municipal, Adalberto Bergo Filho, e dos vereadores Dr. Douglas Inaba, Eduardo Suzigan, Raimundo Rosa e Cláudia Pinho e Aparecida Gagliardi.

Também estiveram presentes o padre Carlos, secretários municipais, professores e servidores da educação, que prestigiaram a conquista dos alunos e reforçaram a importância de iniciativas que unem educação, conscientização e formação de valores.

Durante o evento, o prefeito Ricardo Cortez destacou a relevância do projeto e agradeceu aos envolvidos:

“Agradeço ao 7º Grupamento de Bombeiros e ao Sd PM Pedro pela parceria e dedicação, aos nossos profissionais da educação que deram todo o suporte necessário e, principalmente, parabenizo os alunos por essa conquista. Esse projeto é um exemplo de como a educação e a cidadania caminham juntas para formar uma geração mais consciente e preparada para a vida,” conclui.