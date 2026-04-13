Guarda municipal é preso após disparos durante confusão em Cosmópolis

Ocorrência foi registrada no bairro Jardim São Pedro e terminou sem feridos

Um guarda municipal de Cosmópolis foi preso em flagrante após efetuar disparos de arma de fogo durante uma confusão na manhã de domingo, 12 de abril, no bairro Jardim São Pedro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o agente estava no local quando passou a discutir com moradores após ser flagrado por um sistema de monitoramento. Durante o desentendimento, ele teria efetuado disparos contra um homem e um adolescente, que não foram atingidos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas retornam correndo para a residência ao ouvirem os tiros, enquanto o guarda permanece com a arma em mãos.

Após o ocorrido, o agente deixou o local e posteriormente se apresentou na delegacia, onde alegou ter agido em legítima defesa. A arma utilizada, de propriedade particular, foi apreendida.

O suspeito foi autuado por disparo de arma de fogo e ameaça, sendo liberado após pagamento de fiança no valor de 2 mil reais.

A Corregedoria da Guarda Municipal abriu investigação para apurar a conduta do agente.

Fonte: g1.globo.com

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