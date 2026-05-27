Homem é morto a tiros após discussão em bar em Santo Antônio de Posse

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira no bairro Popular; uma segunda pessoa também foi baleada e socorrida

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (27), no bairro Popular, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com as informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 18h40, após uma discussão em um bar. A vítima foi atingida por tiros e morreu no local.

Uma segunda pessoa também foi baleada, sendo atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. O estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta matéria.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do homicídio e identificar o autor dos disparos.

A redação de O Regional segue apurando novas informações para atualização da matéria.

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