Guarda Municipal localiza caminhão roubado em área de mata em Cosmópolis

Veículo havia sido levado por criminosos armados e foi encontrado abandonado na região do bairro São Bento

A Guarda Municipal de Cosmópolis localizou um caminhão roubado na noite de sexta-feira, dia 3, em uma área de mata na Estrada Municipal Antonio Nogueira, na região do bairro São Bento. A recuperação do veículo ocorreu na segunda-feira, dia 6, após acionamento do Centro de Comunicação.

De acordo com informações da corporação, o caminhão havia sido interceptado por criminosos armados por volta das 23h. Os suspeitos, que estavam em um carro preto, renderam o motorista e realizaram o roubo.

Após o registro da ocorrência, as equipes iniciaram buscas com base nos dados levantados e conseguiram localizar o veículo abandonado nas proximidades de um acampamento.

O caminhão foi encaminhado ao plantão policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. O caso foi registrado e segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

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