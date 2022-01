Guarda Municipal prende procurado pela justiça

A Guarda Municipal de Artur Nogueira prendeu um procurado pela justiça, na tarde deste domingo (23). O procurado foi capturado no bairro Iramaraty.

Segundo os agentes, eles já sabiam sobre mandado de prisão em desfavor do procurado. O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do do Paraná. Os agentes foram até o endereço do homem e ele foi comunicado sobre o documento.

O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira e após os procedimentos legais, ficou à disposição da justiça.