JAGUARIÚNA VENCE PRÊMIO INOVACIDADE 2025 POR PROJETO ‘ESCOLA CONECTADA’

Jaguariúna recebeu hoje, em cerimônia em São Paulo, o Prêmio InovaCidade 2025, concedido pelo Smart City Business América Latina, na 12ª edição do evento, que destaca inovações urbanas e projetos que transformam as cidades em ambientes mais inteligentes e sustentáveis. O prêmio foi concedido ao projeto Escola Conectada, uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna que visa integrar a tecnologia na educação, promovendo um ensino mais eficaz e inclusivo.

O projeto Escola Conectada é um marco na modernização do sistema educacional de Jaguariúna, proporcionando acesso a ferramentas digitais que potencializam o aprendizado dos alunos e envolvem ativamente as famílias na vida escolar. A ferramenta disponibiliza recursos como matrícula online, diário de classe digital e notificações de faltas em tempo real, que podem ser acompanhados por pais e alunos.

“A conquista do Prêmio Inova Cidade 2025 é um passo significativo para Jaguariúna, que continua a investir em iniciativas que promovem desenvolvimento social, inclusão digital e sustentabilidade. Com a Escola Conectada, a cidade demonstra que está no caminho certo”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“Receber o Prêmio Inova Cidade 2025 é um grande reconhecimento para Jaguariúna, que se destaca entre as cidades inovadoras da América Latina. Este prêmio não apenas valoriza os esforços da administração municipal em implementar soluções inteligentes, mas também reforça a importância da tecnologia na construção de um ambiente urbano mais eficiente e acessível para todos”, afirma a secretária de Gestão, Inovação e Tecnologia de Jaguariúna, Karina Florido Rodrigues.

O Smart City Business América Latina, organizador do prêmio, é uma plataforma de referência que reúne especialistas, governos, empresas e sociedade civil para discutir e promover práticas que visam o desenvolvimento de cidades mais inteligentes. A 12ª edição do evento enfatiza a necessidade de inovação no urbanismo e o papel da tecnologia na criação de soluções para os desafios urbanos contemporâneos.

Foto: Raphael Luna