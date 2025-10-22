Guardas Civis de Amparo realizam curso técnico na sede da Taurus no Rio Grande do Sul

Capacitação abordou manutenção, desmontagem e montagem de armas de fogo utilizadas pela corporação

Guardas Civis Municipais de Amparo participaram de um curso de capacitação para armeiros, realizado na sede da fabricante de armamentos Taurus, no estado do Rio Grande do Sul. O treinamento, com duração de cinco dias, teve como objetivo qualificar os agentes para a manutenção, troca de peças, desmontagem e montagem de armas de fogo em diferentes modelos e plataformas.

Durante o curso, os GCMs receberam instruções teóricas e práticas, desenvolvendo habilidades para realizar manutenções preventivas e corretivas nos armamentos. A capacitação permite maior agilidade no uso dos equipamentos e contribui para a redução de custos e do tempo de inatividade das armas.

A formação aconteceu após a recente aquisição, por parte da Prefeitura de Amparo, de novos armamentos da fabricante brasileira, incluindo pistolas Taurus TS9 calibre 9mm, revólveres .357 Magnum e fuzis Taurus T4 calibre 5,56mm NATO. Esses modelos foram utilizados durante os exercícios de desmontagem e montagem completa ao longo do treinamento.

Oferecido gratuitamente para instituições de segurança pública, o curso fortalece o aprimoramento técnico e a autonomia das corporações, promovendo mais eficiência na atuação das equipes de segurança em todo o país.