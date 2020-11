Hamilton Bernardes Junior, prefeito reeleito em Pedreira, participou do Programa NG Esportes

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, atendendo convite do apresentador Barbudinho esteve na segunda-feira, 16 de novembro, participando do Programa NG Esportes, transmitido ao vivo pelo Sistema Regional de Televisão – SRTV.

Durante a primeira entrevista oficial após vencer as eleições 2020, Hamilton agradeceu os 7.886 votos recebidos dos pedreirenses nas eleições do domingo, 15 de novembro. “Estou muito feliz com os 36,62% dos votos validos recebidos por mim e pelo meu vice Fábio Polidoro, tenham a certeza que estaremos administrando para todos os cidadãos e Pedreira não vai parar de crescer nos próximos 4 anos”, destacou na ocasião o prefeito reeleito Hamilton Bernardes Junior.

O Programa NG Esportes é levado ao ar, ao vivo pelo SRTV, todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, às quartas-feiras, às 18h30, e aos sábados, a partir das 11h30, abordando tudo o que acontece no esporte e social de Pedreira e demais cidades do Circuito das Águas Paulista.

“É sempre bom poder estar prestando contas à população sobre o trabalho que estamos desenvolvendo a frente do Executivo Municipal, respondendo as questões efetuadas pelo telefone e redes sociais”, encerrou o prefeito Hamilton Bernardes Junior.