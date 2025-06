Jaguariúna terá 110 atletas nos Jogos da Melhor Idade

Delegação local participará de 14 das 15 modalidades em evento que reúne mais de 2.500 competidores

Tem início nesta sexta-feira, dia 20, mais uma edição dos Jogos da Melhor Idade, que neste ano será sediada na cidade de São João da Boa Vista. As competições seguem até o dia 24 de junho, reunindo representantes de 42 cidades da região de Campinas, incluindo Jaguariúna, que enviará uma delegação com 110 atletas.

Estarão em disputa 15 modalidades esportivas: Atletismo, Basquete 3×3, Buraco, Bocha, Dama, Xadrez, Dominó, Truco, Natação, Dança de Salão, Malha, Coreografia, Voleibol Adaptado, Tênis de Mesa e Tênis, totalizando mais de 2.500 participantes com idade acima de 60 anos. Jaguariúna participará de todas as modalidades, com exceção do Basquete 3×3.

A cerimônia de abertura será realizada nesta sexta-feira, às 17h, no Ginásio do CIC. Logo após, às 18h30, acontecerá a competição de coreografias entre as cidades participantes. As disputas seguem até terça-feira, dia 24, com a solenidade de encerramento.

Locais das Competições:

Damas, Dominó e Buraco: Ginásio do CIC

Atletismo: Campo do CIC

Vôlei Adaptado: CIC, CSU-DER e Clube do Palmeiras

Xadrez: Lions Clube (Mantiqueira)

Tênis de Mesa: Cidade das Artes

Basquete e Tênis: Esportiva Sanjoanense

Truco, Bocha e Malha: CSU-DER

Dança de Salão: às 17h, no Rosário Futebol Clube

