Holambra inaugura esta semana pavimentação da estrada HBR-165

A Prefeitura de Holambra irá realizar esta semana a entrega oficial da pavimentação de trecho da Estrada Municipal Louis Peters, a HBR-165, que liga o bairro Imigrantes ao Alegre e Palmeiras. A melhoria foi realizada com apoio do deputado estadual Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado.

Foram asfaltados, este ano, em segunda etapa de trabalhos, cerca de 850 metros da vicinal. Em julho do ano passado, outro trecho, de 1 quilômetro, recebeu a melhoria. A obra era uma reivindicação antiga dos moradores e proporcionou comodidade e segurança aos motoristas, além de facilitar o escoamento da produção agrícola e o acesso a equipamentos públicos de educação e saúde para dezenas de famílias.

“Para mim, que moro aqui no bairro Alegre, facilitou bastante”, disse o autônomo Werenfredo Maria Wopereis. “A estrada antigamente era esburacada, com tráfego de carga pesada. Minha casa tremia com a movimentação dos caminhões que passavam pelos buracos. Era muita poeira. A piscina ficava cheia de terra. Melhorou muito”.

O prefeito Fernando Fiori de Godoy ressalta que a pavimentação da vicinal era parte de compromissos assumidos em campanha e que fazem parte do maior programa de asfaltamento da história de Holambra. “Fizemos o recapeamento em mais de 25 quilômetros de ruas da cidade e levamos asfalto novo para outros 10. Investimentos importantes obtidos junto aos governos estadual e federal para garantir mais conforto, saúde e segurança para as pessoas”, disse.

Para evitar aglomerações, em função da pandemia do novo coronavírus, não haverá solenidade de inauguração. Imagens do local serão divulgadas no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e nas redes sociais da Prefeitura para que a população possa conhecer a melhoria.

Além desta obra, outras 11, como a pavimentação da vicinal HBR-210 e da estrada de servidão que liga o bairro Imigrantes à Rodovia SP-107 e a reforma do Complexo Aquático Municipal serão entregues até o fim da semana seguindo este mesmo formato virtual.