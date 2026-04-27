Holambra no dia 4 inscrições para oficina gratuita de lembrancinhas personalizadas de casamento

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade, abre no dia 4 de maio as inscrições para a oficina de lembrancinhas personalizadas de casamento. Elas devem ser feitas no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, das 8h às 16. É obrigatória a apresentação do Cartão Cidadão e as vagas são limitadas. As aulas serão realizadas em 13 e 14 de maio, das 19h às 21h, no Salão da Terceira Idade.

A iniciativa é voltada a moradores com 16 anos ou mais e tem como objetivo oferecer qualificação prática para quem deseja aprender uma nova habilidade e ampliar as oportunidades de geração de renda.

A capacitação será direcionada à produção de itens personalizados para festas e cerimônias, segmento que mantém demanda constante ao longo do ano e pode representar uma alternativa para quem deseja empreender ou complementar o orçamento familiar.

Além do aprendizado técnico, a oficina busca incentivar a autonomia financeira e estimular novos caminhos profissionais entre os participantes, por meio de uma atividade criativa e com potencial de comercialização.

A presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade,Yvonne Schouten Capato, destacou a importância de iniciativas voltadas à capacitação da população. “Nosso objetivo é criar oportunidades reais para que as pessoas possam desenvolver talentos, conquistar independência financeira e enxergar novas possibilidades para o futuro. Cada curso oferecido representa uma porta que se abre”, afirmou.

De acordo com a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri ações como essa fortalecem o trabalho social desenvolvido no município. “Quando oferecemos capacitação, oferecemos também autoestima, perspectiva e ferramentas para que as famílias possam crescer com mais segurança e dignidade. Essa é uma das missões do nosso trabalho”, ressaltou.

O CRAS fica na Rua Solidagos, nº 99, no bairro Morada das Flores.