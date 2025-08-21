Holambra realiza campanha de conscientização sobre segurança na faixa de pedestre

Ação aconteceu em frente à Escola Municipal Flamboyant com apoio do DETRAN

Em busca de um trânsito mais seguro, a Guarda Civil Municipal de Holambra e o DETRAN levaram uma campanha de conscientização sobre faixa de pedestre para o trânsito. A ação aconteceu em frente à Escola Municipal Flamboyant, durante a saída dos estudantes.

Durante a ação, agentes do DETRAN abordaram alunos e seus responsáveis com panfletos sobre respeito na faixa de pedestre, que contém tanto informações para pedestres quanto para motoristas.

O momento escolhido para a ação foi o horário da saída das crianças do período da manhã, pois é um momento em que há grande concentração de veículos e pessoas. Momento em que há riscos de distrações e acidentes. Por isso, a ação foi tomada tanto para conscientizar motoristas quanto para educar as crianças sobre a importância de se utilizar a faixa de pedestre.

“A faixa de pedestre em frente às escolas é um espaço fundamental para garantir a segurança de crianças, famílias e educadores. Muitas vezes, no horário de entrada e saída, há grande movimento de veículos e pessoas, o que aumenta o risco de acidentes. Por isso, realizar campanhas educativas nesse local é essencial”, comentou Antônio Reginaldo Giron, diretor do Departamento de Segurança e Trânsito.

A ação também acontece em outras cidades da região: Campinas, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa, Cosmópolis, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, Conchal, Limeira, Americana, Indaiatuba, Valinhos e Monte Mor.