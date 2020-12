Holambra recebe pela segunda vez o Encontro de Supercars no Boulevard Holandês

No último sábado (28), a cidade das flores recebeu o 2º Encontro de Supercars, o evento contou com a presença dos representantes da Stuttgart Porsche e da Speed Porsche Club. O intuito do Encontro, é a divulgação da cidade de Holambra, segundo o CMO da Martin Holandesa, Frank Martin Gerritsen.

Segundo Frank, a iniciativa partiu dele, como uma ideia de divulgar a cidade para o público, “Holambra está sendo considerada a mini Campos do Jordão, por este público de Supercars”. O CMO disse ainda, que as expectativas para o evento estavam altas, “Quero que seja um encontro de sucesso e dentro dos protocolos”, explicou Frank.

O 1º Encontro, foi realizado em agosto de 2020. Neste ano, o evento foi iniciado as 09h00, e os participantes se reuniram no Moinho Povos Unidos e depois se dirigiram para o Boulevard Holandês. O Evento ainda, arrecadou 350 kg de alimento não perecível, que serão doados aos moradores carentes de Holambra.