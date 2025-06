Jaguariúna se prepara para o Amadorzão 2025 com 26 equipes distribuídas nas Taças Prata e Ouro

Primeira rodada já está confirmada para os dias 28 e 29 de junho, em três campos da cidade

O tradicional campeonato amador de futebol promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna terá nesta temporada 18 times na Taça Prata e 8 times na Taça Ouro.

Na Taça Prata serão 2 grupos. No grupo A estarão: União RC, Amigos do Floripa, Black Lightning, Roseira de Baixo, Cachorros da Neblina, Juventude, Pinheiros, Máfia e Atlético Curva Noventa. No grupo B: Bom Jardim, Jardim Eliza, Inter, Vitória, Cruzeiro do Sul, Roseira B, Cruzeiro, Guedes e Villa Nassif.

Já na Taça Ouro o grupo será único: Engra, Aliança, Audaz, Coringão, Beira Rio, Vila São José, Peralta e Fantasma do Morro.

A primeira rodada nas duas taças está confirmada para os dias 28 e 29 deste mês com jogos no Américo Tonietti, Altino Amaral e Azulão.

Arte: PMJ / SEJEL