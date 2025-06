Finais da Copa Amparo de Futebol de Base acontecem no sábado

A Copa Amparo de Futebol de Base tem as finais confirmadas para o sábado, 14, a partir das 8 horas, no campo de futebol do Rio Branco Esporte Clube, no Centro.

No sábado, 7, dois jogos na categoria sub-13 garantiram Caju e Rio Branco, na final. Os times venceram os núcleos Três Pontes, por 6 a 2, e Show de Bola, por 6 a 1, respectivamente.

No sábado, três jogos estão agendados pela Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo. Pelo sub-9, Rio Branco e Bembolado abrem a rodada, às 8 horas.

Às 9 horas, o Rio Branco enfrenta o Caju, fazendo a final pela categoria sub-11. No sub-13, a partir das 10, a partida se repete, entre os finalistas.