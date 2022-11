Homem confessa a polícia que foi convidado para furto e vai em cana

Equipe da polícia em patrulhamento, pelo bairro Parque Santa Bárbara, percebeu em um terreno ao lado de uma distribuidora de bebidas, uma pessoa carregado uma caixa que, ao avistar a viatura, chegou a deitar pelo mato e em seguida sair correndo.

Até aí tudo bem, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando os agentes, foram averiguar o comportamento suspeito do cidadão. Afinal de contas, quem não deve, não teme! Já dizia um dito popular antigo.

De acordo com a polícia, de imediato os agentes desembarcaram da viatura e entraram no terreno, onde avistaram várias caixas de bebidas jogadas pelo chão. Continuando com a procura, os policiais se depararam com a parede, na qual a mesma continha um buraco bem esquisito.

Do outro lado da parede, mais alguma caixas de bebidas foram encontradas. Com o apoio das demais VTRS que chegaram ao local, foram realizadas mais buscas, onde foram localizados dois indivíduos foragidos da justiça.

Os homens, segundo a polícia, estavam, em uma construção ao lado do comércio de bebidas.

Um dos elementos, de acordo com PM, acabou dizendo aos policiais, que foi convidado para fazer furto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o homem (que fala de mais) sendo conduzido ao CPJ de Mogi Guaçu.

O delegado de plantão o Dr. Erivan Santa Cruz, ratificou a voz de prisão, o homem ficou a disposição da justiça.