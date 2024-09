Van com candidato à Prefeitura de Mogi Guaçu é alvo de tiros; polícia apura tentativa de homicídio

Na noite desta segunda-feira (16), uma van que transportava José Luiz Nora Neto, candidato à Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) pelo Partido Liberal (PL), foi alvo de disparos enquanto trafegava pela Rodovia Vice-Governador Almino Monteiro Álvares Afonso. O veículo, que estava blindado, transportava além do candidato, outras cinco pessoas, incluindo um adolescente de 13 anos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O ataque ocorreu após Nora, que utiliza o nome de urna “Dr. Nora”, de 32 anos, deixar a casa de um eleitor no distrito de Martinho Prado Júnior, onde realizava atividades de campanha. Segundo o relato de um dos ocupantes da van, uma motocicleta com dois homens tentou ultrapassar o veículo por duas vezes antes de emparelhar e disparar. Dois tiros atingiram a porta e o vidro do lado do motorista, mas, devido à blindagem do veículo, os projéteis não perfuraram a van.

Logo após os disparos, a motocicleta teria retornado no sentido do bairro. Em decorrência do incidente, Nora passou mal e foi encaminhado à Santa Casa da cidade para atendimento médico. Em uma publicação nas redes sociais, o candidato afirmou estar em estado de choque após o atentado.

A Guarda Municipal foi acionada, e o caso foi registrado no Plantão Policial de Mogi Guaçu como tentativa de homicídio. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado, e as investigações continuam.