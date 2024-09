Justiça Eleitoral suspende pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Pedreira

A pesquisa eleitoral de intenção de votos ao cargo de prefeito em Pedreira, realizada pela empresa AR7 Pesquisas Inteligentes para a 2000 Publicidade, foi suspensa nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. A decisão judicial impede a divulgação dos resultados, que estavam programados para hoje, devido a possíveis irregularidades no processo de contratação da AR7 pela empresa local.

A Justiça Eleitoral, através da juíza responsável, atendeu ao pedido de impugnação, registrado no processo nº 0601101-25.2024.6.26.0333, e apontou que a pesquisa eleitoral, registrada sob o número SP-03537/2024, não cumpria com os requisitos estabelecidos pela legislação vigente. Em sua decisão, a magistrada destacou que os documentos apresentados sugerem indícios de que a pesquisa “não preenche os requisitos exigidos pela legislação eleitoral e contém irregularidades.”

Além disso, a empresa AR7 Pesquisas Inteligentes tem enfrentado impugnações em diversas cidades do Brasil, incluindo Araçoiaba da Serra, Itaju do Colônia e Barueri. Em todos esses municípios, as pesquisas realizadas pela AR7 também foram suspensas, com a proibição de divulgação dos resultados.

Em Pedreira, a Justiça Eleitoral identificou risco de danos ao processo eleitoral e, por isso, decidiu pela suspensão imediata. Caso a empresa descumpra a ordem judicial, será aplicada uma multa conforme determinação da sentença.

Os eleitores que quiserem mais informações sobre a pesquisa podem acessar o portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consultar o número de registro da pesquisa (SP-03537/2024). https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas