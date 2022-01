Homem é baleado em casa de shows

Um rapaz de 22 anos foi baleado em uma casa de shows localizada na Rodovia Prefeito Orlando Kiosia, vicinal que liga Artur Nogueira a Cosmópolis na madrugada de sábado (22). A vítima foi socorrida e não corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrências, o pai do rapaz contou que ele estava em um local de shows sertanejos, na região do Bairro Fazendinha, na vicinal Artur Nogueira-Cosmópolis, quando houve uma briga e que em determinado momento houve disparos de arma de fogo. O jovem acabou sendo atingido no braço por um tiro.

O homem socorreu o seu filho com a ajuda de outras pessoas e o levou para o Pronto Socorro Municipal. Em seguida, o jovem foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis. Segundo informações, ele não corre risco de morte.

A Polícia Civil vai começar a ouvir testemunhas do ocorrido para tentar localizar o atirador.