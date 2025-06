ESPETÁCULO ‘O JARDIM DAS GENTILEZAS’ SERÁ APRESENTADO NESTA QUARTA NO TEATRO MUNICIPAL

Nesta quarta-feira, dia 25 de junho, o palco do Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, recebe o espetáculo infantil “O Jardim das Gentilezas”, da Cia. Yoga e Música. Com entrada gratuita, a peça será exibida em duas sessões: às 18h e às 19h30, e contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos os públicos.

Criado especialmente para crianças autistas, o espetáculo apresenta uma proposta de baixo estímulo sensorial, com música ao vivo inspirada nos princípios do Sound Healing, que utiliza sons terapêuticos para promover bem-estar e relaxamento. A iniciativa tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A história gira em torno de Miguel, um menino autista não verbal, que embarca em uma aventura no mundo dos sonhos após adormecer aos pés da árvore dos desejos, Kalpa. Em sua jornada, ele encontra a Fada do Som, uma figura acolhedora que o guia por uma descoberta sensível e transformadora através dos cinco elementos da natureza.

O espetáculo convida o público a mergulhar em uma narrativa poética e sensorial sobre autoconhecimento, empatia, conexão com o meio ambiente e a beleza das perguntas que nascem do coração.

SERVIÇO:

Espetáculo “O Jardim das Gentilezas”

Data: quarta-feira, 25 de junho

Horário: sessões às 18h e 19h30

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Entrada gratuita

Com intérprete de Libras

Indicado especialmente para o público infantil autista