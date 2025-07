Santo Antônio de Posse é a próxima localidade do “Na Pista Certa”, programa de educação para o trânsito da Fundación MAPFRE

Programa da Fundación MAPFRE propõe educação para a mobilidade urbana de forma interativa

Com o intuito de contribuir para a segurança viária de crianças, o programa “Na Pista Certa”, da Fundación MAPFRE, realiza atividades gratuitas em Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. As ações ocorrem entre os dias 29 de junho a 5 de julho, com participação voltada para crianças de 5 a 11 anos.

Juntamente com a Prefeitura Municipal da cidade, as crianças terão acesso às práticas de cidadania no trânsito, com o intuito de conscientizar sobre a mobilidade com segurança. A operação ocorre no bairro São Judas Tadeu, das 8h30 às 17h, voltada para as escolas municipais da região. É preciso agendamento prévio.

O cronograma do evento começa com um teatro de fantoches, com direcionamento teórico e, na sequência, a parte prática, na qual as crianças poderão se divertir em uma cidade cenográfica, que conta com bicicletas, semáforos e até sinalização. Vale ressaltar que a atividade é para todas as crianças, com um espaço adaptado para acolher aquelas com mobilidade reduzida e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo acessibilidade e bem-estar.

A ação integra o pilar de Prevenção e Segurança Viária da Fundación MAPFRE, que, só em 2024, beneficiou mais de 20 mil crianças em todo o país, com o objetivo de promover uma cultura de trânsito mais seguro, humano e consciente desde a infância.

SOBRE Santo Antônio de Posse

Localizada no interior paulista, Santo Antônio de Posse faz parte da região metropolitana de Campinas. A Rodovia Prefeito Aziz Lian, importante para as cidades ao entorno, corta parte da cidade, que liga Santo Antônio de Passe a, por exemplo, Jaguariúna e Holambra.

“Pensar na mobilidade urbana é entender que a educação viária de crianças impacta, positivamente, todo o ecossistema no qual ela está inserida. Por isso, o ‘Na Pista Certa’ acredita que uma experiência imersiva, acessível e educativa contribui para o desenvolvimento das cidades”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

SERVIÇO

NA PISTA CERTA — Santo Antônio de Posse

Local: EMEF Professora Elisabete Lalla Villalva.

Endereço: Rua Cynira Marques Cesar, 433, Santo Antônio de Posse – SP.

Data: 29/06/2025 — 05/07/2025.

Horário: De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE celebra, em 2025, seus 50 anos como uma instituição sem fins lucrativos dedicada a promover iniciativas com impacto social. Suas ações estão concentradas em cinco áreas estratégicas: Prevenção e Segurança Viária, Promoção da Saúde, Seguro e Previdência Social, Ação Social e Cultura, sempre com o objetivo de fortalecer o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. Com sede na Espanha e atuação em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE tem beneficiado milhões de pessoas ao longo desse meio século, por meio de programas que buscam melhorar a qualidade de vida e contribuir para o progresso social, promovendo a formação cidadã e a conscientização coletiva.