Homem é condenado a 40 anos de prisão por feminicídio em Artur Nogueira

Segundo decisão da 1ª Vara Judicial, réu também deverá indenizar em R$ 100 mil os filhos da vítima; defesa informou que vai recorrer.

O Tribunal do Júri condenou Marcos Antônio de Barros a 40 anos de prisão em regime fechado pela morte da esposa, Solange da Silva, ocorrida em outubro de 2024 em Artur Nogueira. O julgamento foi realizado na quinta-feira, 26 de fevereiro, na Câmara Municipal.

Além da pena pelo homicídio qualificado, o réu também foi sentenciado a 3 meses e 18 dias de detenção em regime semiaberto pelo crime de ameaça. A decisão, assinada pelo juiz Luiz Gustavo Primon e publicada pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira, determinou ainda o pagamento de indenização de R$ 100 mil aos filhos da vítima, com divisão igual entre eles.

De acordo com a Polícia Civil, Solange foi golpeada no pescoço e o corpo apresentava marcas de luta corporal. Familiares relataram que a vítima estava perto de encerrar um relacionamento de mais de 20 anos e que o homem não aceitava a separação.

A Justiça também determinou que o condenado não poderá recorrer em liberdade, considerando a gravidade do crime e o total de pena aplicada. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o júri ouviu 11 testemunhas, além do interrogatório do réu.

Em nota, a defesa informou que pretende recorrer da sentença, alegando que a pena foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação suficiente, buscando readequação da dosimetria.

Fonte: g1 Campinas e Região

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