Homem morre após briga com facas em Jaguariúna

Suspeito também ficou ferido, foi preso em flagrante por homicídio e permanece internado sob escolta policial

Um homem morreu após uma briga com uso de facas registrada na madrugada deste domingo, dia 31, em Jaguariúna.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 2h13, em uma residência no município. No local, os policiais encontraram F. L. D. caído ao solo, com ferimentos provocados por arma branca. A vítima já estava sem vida quando a equipe chegou.

Uma testemunha informou aos policiais que o outro envolvido na ocorrência, identificado pelas iniciais E. N. da S. M., também havia sido ferido e já tinha sido socorrido por uma ambulância municipal ao Hospital Municipal Walter Ferrari.

De acordo com o relato prestado pelo suspeito no hospital, ele teria entrado em luta corporal com a vítima e sido atingido por três golpes de faca. Ainda conforme a versão apresentada, ele também desferiu um golpe no pescoço de F. L. D.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar na investigação.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jaguariúna. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante de E. N. da S. M. pelo crime de homicídio.

Como o suspeito permanece internado em razão dos ferimentos sofridos durante a briga, ele segue sob escolta policial no Hospital Municipal Walter Ferrari.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.

Fonte: Bastidores da Notícia

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