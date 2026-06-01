Homem é preso após roubo com agressões e disparo de arma em Artur Nogueira

Suspeito foi localizado escondido em um terreno após denúncia de que criminosos encapuzados agrediam uma vítima e efetuavam disparos em via pública

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sábado, dia 30, em Artur Nogueira, durante atendimento a uma ocorrência de associação criminosa, roubo com retenção de vítima e disparo de arma de fogo em via pública.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Patrulha Rural foi acionada pelo Copom para verificar uma denúncia de que indivíduos encapuzados estariam agredindo uma pessoa e efetuando disparos de arma de fogo em via pública.

Ao chegar ao local, populares informaram que um dos suspeitos estaria escondido em um terreno próximo. Os policiais realizaram buscas e localizaram o homem escondido no imóvel. Ele apresentava uma lesão no pé direito, possivelmente causada durante a fuga.

Durante a averiguação, os policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Também foram apreendidos uma balaclava preta, um par de luvas pretas, um aparelho celular e R$ 9,00.

A vítima relatou à polícia que estava em frente à residência quando três indivíduos armados chegaram em um veículo, anunciaram o roubo e passaram a agredi-la com coronhadas e ameaças, exigindo dinheiro.

Ainda conforme o relato, durante a ação criminosa foi levada a quantia de R$ 7.800,00 em espécie. Após o crime, os autores fugiram pelos fundos da residência, passando por muros e telhados de imóveis vizinhos.

O suspeito localizado e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil deve prosseguir com as investigações para identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

Fonte e imagem: PMESP

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