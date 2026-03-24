Homem é preso por furto qualificado tentado e confessa outros crimes em Artur Nogueira

Suspeito foi detido após denúncia e levou policiais até local onde havia escondido bicicleta furtada

Um homem de 23 anos foi preso por furto qualificado tentado na tarde de domingo, 22, na Estrada Vicinal São Bento, em Artur Nogueira.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM após uma moradora relatar que havia visto um indivíduo pulando o muro de uma chácara vizinha. As equipes se deslocaram rapidamente ao local e flagraram o suspeito retornando para a área externa, sendo abordado em seguida.

Durante a vistoria, os policiais constataram sinais de tentativa de arrombamento em uma das portas do imóvel, além de diversos objetos revirados no interior da chácara.

Em entrevista, o suspeito foi reconhecido pelos policiais como autor de um furto de bicicleta ocorrido dias antes. Ao ser questionado, ele confessou o crime e indicou o local onde havia escondido o objeto, em uma área de mata próxima.

A equipe se deslocou até o ponto indicado e localizou a bicicleta, que foi apreendida. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo também é suspeito de envolvimento em outros furtos na região.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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