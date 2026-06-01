Cia Talagadá vence o 15º Festival de Teatro de Mogi Guaçu com o espetáculo Translúcido

O espetáculo Translúcido da Cia Talagadá (Itapira) foi o grande vencedor do 15º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. A premiação ocorreu na noite de sexta-feira, 29 de maio, durante a cerimônia de encerramento da edição de 2026, realizada na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no 2º piso do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Além do troféu, o grupo recebeu o prêmio de R$ 3 mil.

O segundo lugar ficou com Há Vagas para Moças de Fino Trato, da Huma Cia de Teatro (São Paulo), que recebeu R$ 2 mil e troféu. Já o terceiro lugar foi conquistado por A Mandrágora, da Cia Independente de Teatro (São José dos Campos), que foi premiada com R$ 1 mil e troféu. Já as companhias classificadas entre a quarta e a sexta colocação também foram reconhecidas, recebendo R$ 750 cada, além de certificado de participação.

Durante a cerimônia, o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguim, destacou a relevância do Festival de Teatro de Mogi Guaçu para a cena artística regional. “Este festival é mais do que uma mostra de espetáculos. Ele é um espaço de encontro, de troca e de valorização da arte teatral. Ver o público se emocionar e refletir diante das apresentações é a prova de que estamos no caminho certo”, comentou.

Além dos prêmios principais, artistas e técnicos foram homenageados em categorias como direção, iluminação, figurino, sonoplastia e atuação. O festival também celebrou a participação de grupos como a Cia Samba da Vida (Vinhedo) e o Grupo Zenturo (São Paulo), reforçando o caráter inclusivo e colaborativo do evento.

“Agradeço a organização, os artistas, os técnicos e os familiares envolvidos e quero reafirmar o compromisso de manter viva a tradição teatral da cidade. A próxima edição já está confirmada para 2027 e promete novas emoções e ainda mais criatividade nos palcos de Mogi Guaçu”, finalizou Peguim.

Demais prêmios

Melhor direção: Valner Cintra – Translúcido

Melhor ator: Erik Garcia – A Mandrágora

Melhor atriz: Ângela Valentin – Há Vagas para Moças de Fino Trato

Ator destaque: Yohan Alves – A Mandrágora

Atriz destaque: Valentina Albiero – A Mandrágora

Atriz coadjuvante: Alana Gardin – Há Vagas para Moças de Fino Trato

Ator coadjuvante: Mauro Ornelas – Passado Presente Zenturo

Cenário: Cia Talagadá – Translúcido

Figurino: Erick Garcia / Amanda Gregório – A Mandrágora

Iluminação: Valner Cintra – Translúcido

Sonoplastia: Luis Giovelli – Translúcido

Maquiagem: Amanda Gregório – A Mandrágora