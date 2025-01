Homem é preso por manter ex-companheira em cárcere privado em Mogi Mirim

Na tarde de sábado, 27 de janeiro, a Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a prisão de um homem acusado de manter sua ex-companheira em cárcere privado desde o dia 24 de janeiro. A ação ocorreu durante a Operação Paz e Proteção, em um esforço conjunto entre diversas equipes da corporação.

Segundo informações da PM, a ocorrência foi atendida após a mãe da vítima, identificada como E., relatar que sua filha havia enviado mensagens de texto pedindo ajuda. A vítima informou que o ex-amásio, Y.., invadiu sua casa na sexta-feira, pulando o muro da residência, e a manteve presa no local, ameaçando-a com uma faca. Ela apresentava sinais de lesão no interior dos lábios e estava visivelmente abalada no momento do resgate.

As equipes cercaram e isolaram o local antes de iniciar a abordagem. O acusado resistiu inicialmente, mas se rendeu após negociações, sendo revistado e detido sem apresentar resistência física.

Na residência, foi encontrada a faca utilizada nas ameaças. A vítima também informou que possuía uma medida protetiva contra o agressor, o que agravou a situação do acusado. Ele alegou residir na casa, negando as acusações, mas os relatos e as evidências foram suficientes para sua prisão em flagrante.

Encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, Y. teve a prisão ratificada pelo delegado de plantão e permanece à disposição da Justiça.