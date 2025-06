Posse tem fim de semana com atrações musicais e show de manobras radicais

A comemoração dos 70 anos de Santo Antônio de Posse continua com um fim de semana repleto de atrações para toda a população. A Praça Coronel David Baptista será novamente palco de momentos especiais que celebram a história, a cultura e a alegria da cidade.

No sábado, dia 21, a partir das 20h, o ritmo do pagode toma conta da praça com o show do Grupo Incendeia. A apresentação faz parte da programação oficial de aniversário do município e também marca os 7 anos da Feira da Lua, evento tradicional que movimenta a economia criativa e gastronômica da cidade. A noite promete muita animação, música boa e celebração com os possenses.

Já no domingo, dia 22, a partir das 14h, a emoção toma conta do público com o espetáculo da Radical Moto Show. Com manobras radicais e acrobacias de tirar o fôlego, o grupo traz ao município uma apresentação voltada para toda a família, misturando adrenalina, técnica e entretenimento de alta qualidade.

As atividades são gratuitas e fazem parte do calendário festivo organizado pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse para comemorar as sete décadas do município. A programação segue no próximo fim de semana com a tradicional Festa Junina das escolas municipais, que promete reunir famílias e fortalecer a cultura local.