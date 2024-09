Homem é preso por tráfico de drogas e corrupção ativa em Pedreira

Na noite de 25 de setembro de 2024, durante um patrulhamento ostensivo e preventivo no centro de Pedreira, a polícia foi informada por transeuntes sobre uma tentativa de roubo cometida por dois indivíduos. De posse dessa informação, a equipe policial, em conjunto com a viatura de apoio, realizou buscas nas proximidades.

Ao chegarem à Rua Étore Utembergue, os suspeitos foram localizados em frente a um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, um dos envolvidos, dono do estabelecimento, demonstrou comportamento suspeito, abandonando rapidamente o balcão e se deslocando para os fundos do local. Nesse momento, ele foi visto arremessando um objeto contra a parede. Apesar de não portarem nada ilícito no ato da revista pessoal, os policiais, ao inspecionar o cômodo ao lado do bar, com a permissão do proprietário, encontraram 2 porções de maconha e 31 porções de crack.

Em seguida, uma busca minuciosa foi realizada no estabelecimento. No balcão, onde o suspeito estava no momento da chegada da polícia, foram encontrados 7 tubetes de cocaína e 5 porções de crack.

Diante dos fatos, o homem foi preso e algemado por demonstrar sinais de que poderia tentar fugir. Durante o processo de detenção, o suspeito ofereceu um veículo no valor de R$ 25.000,00 aos policiais em troca de sua libertação, configurando o crime de corrupção ativa.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial da cidade de Jaguariúna, onde a droga e outros objetos foram apreendidos, incluindo um celular, uma máquina de cartão e um caderno com anotações suspeitas. A autoridade policial de plantão confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa.

O caso agora segue para investigação, com o suspeito à disposição da Justiça.