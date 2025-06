PM de Itapira prende indivíduo por adulteração de sinais identificadores e tentativa de estelionato

Suspeito abastecia reservatório de mil litros em veículo adulterado e tentou burlar pagamento em posto de combustíveis

No início da tarde de hoje (5), policiais militares foram acionados para atendimento de desinteligência em um posto de combustíveis, no Bairro dos Prados, em Itapira. No local, o gerente informou que um homem estaria abastecendo um reservatório de mil litros dentro de um veículo, o que levantou suspeitas.

Durante a abordagem, o condutor relatou que havia vindo de São Paulo a pedido de um terceiro e que tinha autorização para abastecer o reservatório e pagar em até 15 dias úteis. No entanto, o gerente informou que o mesmo veículo, conduzido por outra pessoa anteriormente, já havia abastecido e apresentado uma nota fiscal no valor de R$ 6143,89, valor que ainda não foi pago, embora estivesse dentro do prazo previsto.

Durante a vistoria veicular, foram constatadas adulterações nas placas e chassis, indicando que o emplacamento original não correspondia ao ostentado no momento da abordagem. O combustível que havia sido colocado no reservatório foi devolvido ao estabelecimento.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itapira, onde o condutor permaneceu preso por adulteração de sinais identificadores em veículo e tentativa de estelionato.