Homem é preso por tráfico de drogas em praça de Mogi Guaçu

Ação da Polícia Militar ocorreu ao lado de uma escola no bairro Chaparral, durante patrulhamento de rotina

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite da última quinta-feira (2), um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma praça localizada na Rua Dr. Walter Fernandes de Oliveira Junior, ao lado de uma escola no bairro Chaparral, em Mogi Guaçu.

Durante patrulhamento pela região, os policiais notaram a atitude suspeita do indivíduo, que estava sentado em um brinquedo e se levantou de forma brusca ao perceber a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo. Na abordagem, foi realizada busca pessoal, e com ele foram encontrados 57 microtubos de cocaína (0,035 kg), 5 porções de maconha tipo ziplock (0,017 kg), além de um aparelho celular, que, segundo a ocorrência, seria utilizado para recebimento de pagamentos via Pix.

Questionado, o suspeito confessou que realizava a venda dos entorpecentes naquele local e que a droga seria destinada ao comércio ilícito. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça.