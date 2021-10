Homem morre em acidente na Rodovia dos Agricultores

Na tarde desta quinta-feira (21), um acidente automobilístico acabou tirando a vida de Nivaldo Soares Andrade, 32 anos, o homem morreu após bater em dois caminhões na Rodovia dos Agricultores, que liga Artur Nogueira a Mogi Mirim.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 14h30min, no trecho correspondente a Artur Nogueira, Nivaldo seguia no sentido Mogi Mirim para Artur Nogueira, quando acabou batendo em um dos caminhões. Em seguida, ao perder o controle do veículo, colidiu com o outro caminhão, o que pode ter sido fatal. Além de Nivaldo, um segundo motorista também se envolveu no acidente, mas sem grandes consequências.

Familiares da vítima informaram que Nivaldo morava no Jardim Mercedes , em Engenheiro Coelho e trabalhava entregando verduras e legumes. Além disso, disseram ainda que, provavelmente, ele voltava de Mogi Mirim, onde tinha ido buscar as verduras para dar sequencia no trabalho que executava.

O caso está foi o apurado e registrado pela Polícia Militar – PM, na Delegacia de Artur Nogueira na noite de quinta-feira (21). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal – IML de Americana.

Equipes da Polícia Municipal, Agentes de Trânsito e policiais militares estiveram no local do acidente que passou por perícia.

Para poder tirar o corpo da vítima preso as ferragens, O Corpo de Bombeiros de Limeira precisou ser chamado para cerrar as ferragens do automóvel.

Uma mulher grávida que estava no carro foi socorrida e levada para a Santa Casa de Cosmópolis e o estado dela é estável.