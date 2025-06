Mogi Guaçu avança na construção da Base Comunitária das Chácaras Alvorada

Obra está 64% concluída e segue dentro do cronograma com investimentos municipais e federal

A obra da nova Base Comunitária de Segurança da Guarda Civil Municipal (GCM) nas Chácaras Alvorada segue a todo vapor e dentro do cronograma estabelecido. Nesta semana, os operários executam serviços de revestimento cerâmico, além de toda a acessibilidade ao novo prédio e a instalação do alambrado. Até o momento, a obra está 64% concluída.

Já foram concluídos os serviços de cobertura do telhado e do reboco interno, chapisco interno e externo da obra, reboco externo e interno da platibanda, elevação da caixa d’água e as instalações hidráulica. A obra é de responsabilidade da empresa Winner Construtora e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

A obra está orçada em R$ 1.167.918,14 e o projeto da Base Comunitária nas Chácaras Alvorada prevê recepção, sala de atendimento, copa, depósito, dois banheiros para PCD, três vestiários, sendo dois com chuveiro e um para troca de roupa, uma lavanderia, além de garagem e rampas de acessibilidade.

A construção é realizada por meio de recursos próprios da Prefeitura, sendo que R$ 250 mil são oriundos de emenda impositiva do deputado federal Paulo Freire. A Base de Segurança das Chácaras Alvorada está sendo construída em uma área de 1.227,61 m², na Avenida Salvador Felício de Sousa (Vado) com a Rua Milton Tonetto, na entrada do bairro.