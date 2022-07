[IDOSOS EM AÇÃO] AULÃO JUNINO MOVIMENTA A PRAÇA RUI BARBOSA

Para encerrar o mês de junho em clima festivo, o Instituto Barrichello – através do Projeto Viver Melhor – propôs um aulão junino, nesta terça-feira (28) pela manhã, na Praça Rui Barbosa.

A ação foi planejada pela Prefeitura – através da Coordenadoria do Idoso – em parceria com o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa e o apoio da ACIMM (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), da Casa dos Conselhos e do Fundo Social.

Durante 1h15min. cerca de 40 idosos participaram do aulão em clima de festa junina. “É uma aula completa que contempla o desenvolvimento neuromotor, a força, a parte cardiorrespiratória e o alongamento. Tudo para garantir a mobilidade e a qualidade de vida que os idosos tanto precisam”, relatou a professora Yvi Freitas Sbegue.

O Prefeito Paulo de Oliveira e Silva esteve na Praça Rui Barbosa logo cedo para prestigiar e incentivar a prática esportiva pelos idosos.