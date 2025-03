III Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai será no sábado, no Furno

Mogi Guaçu se prepara para receber mais um evento de alto nível, que promete agitar os amantes de lutas. Trata-se do III Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai (CGBEMT), que será realizado no sábado, 15 de março, a partir das 8h, no ginásio poliesportivo do Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento será realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e vai, mais uma vez, movimentar os atletas praticantes das modalidades.

De acordo com o organizador do evento, Ezequiel Machado, professor da SEL, o campeonato será para os atletas uma grande oportunidade de testar as habilidades de cada um na busca pelos títulos, assim como de mostrar o trabalho duro de meses de treinamento. “Além das lutas, o evento visa promover o crescimento das modalidades de boxe e muay thai na região, incentivando, assim, novos talentos fortalecendo o cenário esportivo local”, comentou.

A competição reunirá cerca de 100 lutadores que irão representar Mogi Guaçu, Cosmópolis, Guarulhos, Itapeva, Estiva Gerbi, Casa Branca, Borborema, Bragança Paulista, Sumaré, São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Sorocaba, São Sebastião, Ilha Comprida, Arthur Nogueira, Paulínia, Tambaú, Campinas e São Paulo. Além dessas, também irão participar do evento, atletas das cidades mineiras de Extrema¸ Inconfidentes e Varginha.

Com promessa de muita adrenalina e emoção, a competição deve atrair um grande público com mais de mil pessoas, formado por fãs, familiares e entusiastas dos esportes de combate. O evento contará ainda com uma praça de alimentação para atender todos os atletas e convidados.

Como premiação, o campeão do boxe irá receber um cinturão. Já o campeão e vice-campeão do muay thai receberão troféus. O III Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai é aberto ao público e a entrada será a doação de 1 litro de leite. Os produtos arrecadados serão direcionados para as entidades assistenciais de Mogi Guaçu.